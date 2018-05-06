JS простейший скрипт

Веб-программированиеЗавершен15 заявок281 просмотр
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Нужно вставить в ячейку формы ввода:

Нужно добавить Js скрипт,  который после загрузки подставит в это поле сегодняшнюю дату, если значение value не задано либо пустое.

6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
webarchie
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Артур отлично справился с задачей, спасибо за помощь!
Сделка прошла незамедлительно и без трудностей. Спасибо!
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