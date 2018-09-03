Серверная часть + мобильное приложение он-лайн видео трансляций

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Закрыт3 заявки219 просмотров

Серверная часть, веб-версия, административный раздел 

Нативное мобильное приложение iOS, Android  

Макет схема: – предоставим по запросу исполнителя 

Интерфейс Пользователя, Список страниц (экранов): – предоставим по запросу исполнителя 

ТЗ  Мобильные трансляции  Интерфейс Пользователя: предоставим по запросу исполнителя 

Техническое задание: предоставим по запросу исполнителя 

ТЗ Интерфейс Модератора/Администратора: предоставим по запросу исполнителя 

Концепция, Объекты: предоставим по запросу исполнителя 

Админка: предоставим по запросу исполнителя 

Дизайн веб версии, приложение iOS, Android  – готов 

Заказчик некоммерческая государственная организация, оплата этапами, безнал/юр.лица. 

Только разработчиков которые уже реализовывали мобильные приложения с потоковым видео, он-лайн трансляциями 

Заявки принимаются с указанием примеров исполненных работ в данном направлении работ. Спасибо. 

AndroidiOS
7 лет назад
coinsdesk
Егор 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров