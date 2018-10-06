Клиент-серверное приложение для Андроид на Джаве

Приложение должно подключаться к существующему WCF (Windows Communication Foundation) веб сервису, получать данные, и отсылать их по СМС. Получаемые устройством СМС сообщения тоже должны отправляться на сервис. Можно сказать, что приложение будет работать как СМС-модем. Приложение также должно будет стирать старые сообщения из входящих и отосланных сообщений на устройстве раз в неделю.

Приложение не будет устанавливаться через Google Store, только прямая установка .apk. Оно должно работать 24/7 и предполагается, что большую часть времени телефон подключен к зарядному устройству. Приложение должно не допускать отключение системой, при этом пользователь может отключить приложение в любой момент.