Клиент-серверное приложение для Андроид на Джаве

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Завершен4 заявки280 просмотров

Приложение должно подключаться к существующему WCF (Windows Communication Foundation) веб сервису, получать данные, и отсылать их по СМС. Получаемые устройством СМС сообщения тоже должны отправляться на сервис. Можно сказать, что приложение будет работать как СМС-модем. Приложение также должно будет стирать старые сообщения из входящих и отосланных сообщений на устройстве раз в неделю.

Приложение не будет устанавливаться через Google Store, только прямая установка .apk. Оно должно работать 24/7 и предполагается, что большую часть времени телефон подключен к зарядному устройству. Приложение должно не допускать отключение системой, при этом пользователь может отключить приложение в любой момент.

AndroidJava
7 лет назад
dmitrykirsanov
Дмитрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

WaideShery
Вадим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
7 лет назад
$60
4 дня
Проект был выполнен в срок и в рамках бюджета.
Все норм

Заявки фрилансеров

WaideShery
Вадим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
7 лет назад