Публиковал проект ранее. Программист выполнил проект, он был рабочий. Но был проверен только на малом количестве данных. На большом начал глючить, а программист уже не доступен. Вот текст проекта: Необходимо доработать программу ...
Клиент-серверное приложение для Андроид на Джаве
Приложение должно подключаться к существующему WCF (Windows Communication Foundation) веб сервису, получать данные, и отсылать их по СМС. Получаемые устройством СМС сообщения тоже должны отправляться на сервис. Можно сказать, что приложение будет работать как СМС-модем. Приложение также должно будет стирать старые сообщения из входящих и отосланных сообщений на устройстве раз в неделю.
Приложение не будет устанавливаться через Google Store, только прямая установка .apk. Оно должно работать 24/7 и предполагается, что большую часть времени телефон подключен к зарядному устройству. Приложение должно не допускать отключение системой, при этом пользователь может отключить приложение в любой момент.
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