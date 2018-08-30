Приложение к смартфону

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  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка379 просмотров

Добрый день, Андрей !

Пишу Вам одной из европейских стран.

Прошу Вас сообщить номер по которому в Viber иди в Whats App я смог бы обсудить с Вами интересующий меня проект создания мобильного приложения к смартфону.

С уважением, Леонид Хлебников.

7 лет назад
guest_15357259719679
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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