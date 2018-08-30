Приложение к смартфону

Добрый день, Андрей !

Пишу Вам одной из европейских стран.

Прошу Вас сообщить номер по которому в Viber иди в Whats App я смог бы обсудить с Вами интересующий меня проект создания мобильного приложения к смартфону.

С уважением, Леонид Хлебников.