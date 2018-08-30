1. Требуется разработать приложение на основе ГОТОВОЙ и функционирующей биржи криптовалют. 2. Под Android 3. И под IOS Работа будет идти поэтапно, после наброска общего плана.
Создания приложения Android
Создать приложение которое будет отправлять push-уведомления.
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