Интеграция дисконт-приложения i.os/android c 1c, TorgSoft, iiko(Айко)

Нужна интеграция приложения Любимый Город: дисконтная-сеть (можете скачать из Апстор или Плеймаркет по ссылке www.amo.city/kod )Нужно написать модуль для взаимодействия с нашими дисконтными мультикартами. Желательный алгоритм: 1) Стационарным считывателем сканируем кью-ар код или штрих-код Мультикарты2) Отправляется запрос на наш сервер, где мы подтверждаем, что карта валидна. 3) На кассе пробивают товар, скидку и эти данные отправляются на наш сервер.4) Мы передаем сумму покупки и размер скидки на девайс пользователя, и эта информация появляется у него в разделе "покупки".4) Мы передаем данные пользователя на компьютер продавца, на котором установлен торгсофт и на девайс владельца этого заведения, где он через наше приложение видит статистику своих продаж. Всё готовы уточнять и на все вопросы ответим оперативно. Оперативности и серьезного подхода ожидаем и от исполнителя. Успешный опыт и кейсы успешных интеграций приложения i.os/android c 1c, TorgSoft, iiko(Айко) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ (простите за грубый капслог, просто мы очень хотим обратить на это внимание)