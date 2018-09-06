Мобильное приложение под Android и iOS

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Завершен6 заявок273 просмотра

Есть сайт-визитка, состоящая из 5 страниц. CMS – Worpdress. Нужно сделать простое webview мобильное приложение для этого сайта и разместить его в сторах.

AndroidiOS
7 лет назад
pilercis
Наталья 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$150
3 дня
Всё выполнено по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо большое за интересный проект

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад