Android приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок221 просмотр

Здравствуйте.

Необходимо сделать приложение на Android, которое представляет из себя удобный перенос форума в приложение.

Функционал: push-уведомления о новостях, личных сообщениях.

Как примерно это выглядит прикладываю ниже.

Хочется знать сложность данной работы и ее стоимость.

Android
7 лет назад
guest_15352683924919
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров