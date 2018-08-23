Нужно будет скачать приложение на телефон. Создать там профиль и выполнить пару мелких действий. Задание простое и несложное.Подробности при общении с исполнителем. Оставлю хороший отзыв!
Android приложение
Здравствуйте.
Необходимо сделать приложение на Android, которое представляет из себя удобный перенос форума в приложение.
Функционал: push-уведомления о новостях, личных сообщениях.
Как примерно это выглядит прикладываю ниже.
Хочется знать сложность данной работы и ее стоимость.
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