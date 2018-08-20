Разработка приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки204 просмотра

Добрый день, необходим разработчик на android с уверенным опытом работы.

Приветствуется разработка как нативного так и веб-приложения

Более подробное тз:

https://docs.google.com/document/d/1Pc4Yg2kD8DGwqogLM25G6mffIUoYN9Mxq8BdaOtH-r8/edit?usp=sharing

задавайте интересующие вопросы. так же жду ваших предложений по срокам и бюджету

Android
7 лет назад
Undregory
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров