Написать версию мобильного приложения для iOS и Android

Задача:

Необходимо написать MVP версию мобильного приложения для iOS и Android в кратчайшие сроки.

Главной задачей мобильного приложения является возможность ведения переписки между пользователями и передача файлов.

Получение уведомлений. Для получения данных на бекенде реализовано соответсвующее API.

Основные технологии в проекте:

Бекенд – laravel.

Фронтенд – vuejs.

Cервер push уведомлений – nodeJS. ( Для реализации функциональности обмена сообщениями )

Сборка – Docker, Webpack, Gitlab.

То что хотелось бы:

# Использовать приложение оффлайн. ( Просмотр задач. Отправке сообщений при наличии сигнала. )

# Максимально переиспользовать компоненты (стандартные для платформ + vue с фронтенда)

# Простая возможность дальнейшего расширения функционала

При поиске вариатов решиния мы рассматривали различные технологии и остановились на ionic 4. Но нам бы хотелось услышать ваше предложения по решению данной задачи. В первую очередь отталкиваясь от скорости разработки.

Функционал MVP версии:

# Авторизация

- Возможность авторизоваться в системе

# Список задач

- Отображение списка задач

- Синхронизация списка задач

- Отправка push пользователю при получении нового события

- Отображение количества новых событий на экране телефона

- Переход в чат задачи

- Переход в информацию о задачи

# Чат задачи

- Обмен сообщениями в чате

- Прекрипление и отправка файлов

# Информация задачи

- Отображение информации по задаче

# Профиль

- Аватрака и имя

- Выход из профиля