Написать версию мобильного приложения для iOS и Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки188 просмотров

Задача: 

Необходимо написать MVP версию мобильного приложения для iOS и Android в кратчайшие сроки. 

Главной задачей мобильного приложения является возможность ведения переписки между пользователями и передача файлов.  

Получение уведомлений. Для получения данных на бекенде реализовано соответсвующее API. 

Основные технологии в проекте: 

Бекенд – laravel.  

Фронтенд – vuejs.  

Cервер push уведомлений – nodeJS. ( Для реализации функциональности обмена сообщениями ) 

Сборка – Docker, Webpack, Gitlab. 

То что хотелось бы: 

# Использовать приложение оффлайн. ( Просмотр задач. Отправке сообщений при наличии сигнала. ) 

# Максимально переиспользовать компоненты (стандартные для платформ + vue с фронтенда) 

# Простая возможность дальнейшего расширения функционала 

При поиске вариатов решиния мы рассматривали различные технологии и остановились на ionic 4. Но нам бы хотелось услышать ваше предложения по решению данной задачи. В первую очередь отталкиваясь от скорости разработки. 

Функционал MVP версии: 

# Авторизация  

- Возможность авторизоваться в системе 

# Список задач 

- Отображение списка задач 

- Синхронизация списка задач  

- Отправка push пользователю при получении нового события 

- Отображение количества новых событий на экране телефона 

- Переход в чат задачи 

- Переход в информацию о задачи 

# Чат задачи  

- Обмен сообщениями в чате 

- Прекрипление и отправка файлов 

# Информация задачи 

- Отображение информации по задаче 

# Профиль 

- Аватрака и имя 

- Выход из профиля 

AndroidDockeriOSLaravelNode.jsVue.js
7 лет назад
gyshin_alex
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров