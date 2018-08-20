1) Приложение - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chillfleet.puzzle&hl=ru 2) Нужно достать фоновую музыку 3) И достать звук клика по кнопкам
Написать версию мобильного приложения для iOS и Android
Задача:
Необходимо написать MVP версию мобильного приложения для iOS и Android в кратчайшие сроки.
Главной задачей мобильного приложения является возможность ведения переписки между пользователями и передача файлов.
Получение уведомлений. Для получения данных на бекенде реализовано соответсвующее API.
Основные технологии в проекте:
Бекенд – laravel.
Фронтенд – vuejs.
Cервер push уведомлений – nodeJS. ( Для реализации функциональности обмена сообщениями )
Сборка – Docker, Webpack, Gitlab.
То что хотелось бы:
# Использовать приложение оффлайн. ( Просмотр задач. Отправке сообщений при наличии сигнала. )
# Максимально переиспользовать компоненты (стандартные для платформ + vue с фронтенда)
# Простая возможность дальнейшего расширения функционала
При поиске вариатов решиния мы рассматривали различные технологии и остановились на ionic 4. Но нам бы хотелось услышать ваше предложения по решению данной задачи. В первую очередь отталкиваясь от скорости разработки.
Функционал MVP версии:
# Авторизация
- Возможность авторизоваться в системе
# Список задач
- Отображение списка задач
- Синхронизация списка задач
- Отправка push пользователю при получении нового события
- Отображение количества новых событий на экране телефона
- Переход в чат задачи
- Переход в информацию о задачи
# Чат задачи
- Обмен сообщениями в чате
- Прекрипление и отправка файлов
# Информация задачи
- Отображение информации по задаче
# Профиль
- Аватрака и имя
- Выход из профиля
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