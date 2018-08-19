Достать из APK файла игры фоновую музыку

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Закрыт3 заявки189 просмотров

1) Приложение - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chillfleet.puzzle&hl=ru

2) Нужно достать фоновую музыку

3) И достать звук клика по кнопкам

7 лет назад
sershumkin
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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