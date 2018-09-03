Натянуть дизайн, сделать приложение

$12
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Завершен1 заявка192 просмотра

https://yadi.sk/d/7X2y5FIV3aE3zt макет

1. экран 1 https://kwork.ru/files/uploaded/20/48/4cfd03e12d75/01_List_v1.jpg (в списке может быть до 7 пунктов http://joxi.ru/lJ2b5ecXPYkOm6)

2. экран 2 http://joxi.ru/9E2pkvI9lVnJmY

- http://joxi.ru/XYmEkVI0894vA6 поменять название на "Страхование авто"

Приложение назвать "Страхование авто онлайн". Сделать удобную структуру в firebase для наполнения, по принципу дерева (сначала 1 экран, потом 2 экран). По клику "Рассчитать" открывается ссылка во внешнем браузере.

Firebase
7 лет назад
Ezhkos
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

DimaDen94
Дмитри 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)
7 лет назад
$12
2 дня
Выполнили натяжку не сложного дизайна
Все отлично.

Заявки фрилансеров

DimaDen94
Дмитри 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)
7 лет назад