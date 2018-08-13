IFrame моб. приложение

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Есть веб страница которую надо подгружать в приложение через iFrame.

С вашими аргументами, рассматриваюю варианты фреймворка: Phonegap, Cordova, Ionic, Xamarin...

Для начало требуется простое приложение т.е. через iFrame, в будущем сделать через API.

Спасибо.

7 лет назад
agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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