Разработка мобильного приложения - витрины

$44
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок185 просмотров

День добрый. Приложение обычная витрина с редиректом на внешний браузер. Витрина состоит из 5 страниц. Вся графика готова. Сверху скролл. Работа простая и не сложная. 

7 лет назад
feelgood799
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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