agentagencyllc

Отто agentagencyllc

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
n_kulakovskaya
Анастасия 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$55
10 баллов
4 года назад
Написать письмо для работодателя (CV)
это был очень интересный проект, спасибо заказчику за доверие! желаю карьерных успехов :) рекомендую!
Работа выполнена очень профессионально, все пожелания и замечания было учтены. Обязательно ещё раз обращусь к Анастасии.
Ответный отзыв
tonoyan-vazgen
Вазген 
33 годаАрмения
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
5 лет назад
PHP BackEnd под проект
Очень хороший заказчик, понимает в деле и очень помогает, однозначно рекомендую !!!
Исполнитель ответственно подходит к работе, обсуждает и предлагает качественное решение для выполнения нестандартных задачь.
Ответный отзыв
victoria02072018
Виктория 
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
7 баллов
5 лет назад
Перевод с Русского на Английский
Было приятно, четко и слаженно работать с Отто. Задача была поставлена без воды и кошечек, поэтому было легко. Также отдельное спасибо за доверие, так как это был мой первый заказ и отзывов у меня естественно не было. + спасибо за понимание моего непонимания некоторых технических моментов сайта и действенных подсказках в этом направлении.
Виктория за короткий срок смогла помочь с правками текста по содержанию и грамматике, и далее профессионально перевести его на Английский яз. Было приятно работать, обращусь ещё раз.
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numedkms
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Добавить поля для редактирование (Yii)
Было очень классно работать с Отто! Рекомендую
Выполнил всё как надо + советы дал, как лучше и правильно сделать. Рекомендую.
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Модуль календаря для бронирования недвижимости
За дополнительную работу дополнительная плата. Как полагается. Человеку даже намекать на это не надо было. Можете к нему обращаться!
Работу выполнил на отл. + предлагал наилучший вариант реализации.
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