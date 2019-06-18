agentagencyllc

На саппорт в готовый проекта, ~ на 2-6 месяца требуется .Net Core 2.1+ (MSSQL (Procedures, Functions, Trigger), Entity Framework, Dapper, SOAP, REST APIs, SignalR, Azure, CI/CD, Redis, xUnit/NUnit) + будет ReactJS/React Native.
Отто agentagencyllcagentagencyllc
- $2700Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Проект на Laravel + Angular. Надо править функции и написать новые плагины. Бюджет: 100$-1000$ Срок: 1-3 месяцаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
В новый 2 проекта, ~ на 4-6 месяца требуется Middle/Senior PHP Laravel (RestFul API, UnitTest...). Будет плюсом Junior опыт с VueJS, AngularJS, Azure Приоритет к сотрудничеству на прямую с фрилансером, без агентство. Детали Т3 в Jira, какие задачи ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
На саппорт в готовый 2 проекта, ~ на 4-6 месяца требуется .Net Core 2.1+ (SignalR, Entity Framework, MSSQL, Azure...) Будет плюсом Junior опыт с VueJS, AngularJSПриоритет к сотрудничеству на прямую с фрилансером, без агентство. Детали Т3 в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
В новый 2 проекта, ~ на 4-6 месяца требуется React native, VueJS, AngularJS Будет плюсом Junior опыт с .Net Core 2.1+ (SignalR, Entity Framework, MSSQL, Azure...) Приоритет к сотрудничеству на прямую с фрилансером, без агентство. Детали Т3 в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Надо написать модуль для OpenCart 3 который будет рабочать с facebook API, для того чтобы получать разную информацию соц. сети. Когда будет запрос сайт напр. [url=https://www.site.com/...?id=1000]www.site.com/......../facebook/.....?id=1000[/url] в ответ нам надо получать JSON ответ facebook API. Модуль надо так написать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Привет, Требуется настроить АПИ или написать модуль под OpenCart 2 который будет считать счётчики соц. сетей. для страницы каждого товара. Надо делать ГЕТ запрос на сайт, он будет давать инофрмацию JSON формате. Сам сайт откуда должен брать эту ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Здраст, Мне надо прим. 15 отзывов. Объём каждого до 250 слов. Восновном требуется на Англиском яз., но хотел бы и Русс текст что бы понимать полное содержания. Если в Англиском яз. вы не особо опытный поэтому направлению, готов только Русс заказать ...Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется спарсить товары с разных сайтов и импортировать в [b]OpenCart CMS[/b]. Макс. какие данные можно спарсить исполнитель должен предложить сам. Предпочитается автоматизировать процесс парсера, через какой-нибудь софт, чтобы в будущем самому можно было проделать процесс повторно. Из [b]10[/b] сайтов, [b]5[/b] из них на [b]OpenCart CMS[/b]. Сайты отправлю ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
Для [b]OpenCart 2[/b] надо сделать [b]2 платежные системы[/b]: [b]1[/b]. Cкопировать метод оплаты через [b]Cash[/b] и выполнить [b]1 POST[/b] запросом для отправки данных о заказе. [b]2[/b]. Есть готовый [b]composer[/b] пакет который нужно интегрировать виде модуля. Детали в ПМ.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, Имеется платежной модуль движка WooCommerce, который надо переписать на OpenCart. Или написать новый на его основе. Спасибо.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Проект надо написать на [b]PHP (ООП)[/b], нужен [b]BackEnd[/b]. Срок выполнения проекта до [b]2 месяцов[/b] + [b]2 недели[/b] тест и фикс багов. Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
На каждый случай, на каждый автомобиль надо показать 2 полных фото "[b]До[/b]" и "[b]После[/b]" повреждения. [b] Тип фото:[/b] Желательно что бы было похоже на реальное, фото можно выбрать отсюда [url=https://goo.gl/AyNdj]https://goo.gl/AyNdj [/url][b] Расширение файла:[/b] Любое графическое, но желательно по слоям [b]Размер[/b]: Все ...Обработка фотографий50 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется сайт на SimplaCMS, требуется адаптировать дизайн под responsive (учитывать стандарты SEO). Детали в ПМ. Приветствуется мин. бюджет.Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Имеется сайт на WordPress треьуется адаптировать под SEO (тех. часть. не контент). Детали в ПМ. Приветствуется мин. бюджет.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый, Требуется создать моб. приложение для тур сайта на Cordova, Phonegap, Ionic или ReactJs Детали в ПМ. С перспектмвой доработки. Спасибо.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть проект на Simpla CMS http://simplacms.ru Надо натянуть HTML шаблон. Пожалуйста оставьте заявку с конкретным предложением (без, мы агенство... занимаемся...) Спасибо.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть JS калькулятор на основе его надо сделать на PHP (для проверки на серверной стороне). Детали кандидатам.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть массив из [b]JS[/b] и [b]CSS[/b] файлов, которые далее подгружают на страницу несколько файлов. Надо сделать миксер из файлов что бы на выходе подгружался бы один файл. Можно использовать пабликовое решение. Детали в ЛС.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Из БД, через PHP надо получить массив который будет использовать для плагина [b]HighCharts[/b] Формат массива: [b]Количество записей и Дням[/b] Прим. массива предоставим.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад