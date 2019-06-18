agentagencyllc

Было приятно, четко и слаженно работать с Отто. Задача была поставлена без воды и кошечек, поэтому было легко. Также отдельное спасибо за доверие, так как это был мой первый заказ и отзывов у меня естественно не было. + спасибо за понимание моего непонимания некоторых технических моментов сайта и действенных подсказках в этом направлении.