Согласно ТЗ требуется разработать сайт для экологического проекта в Москве. Проект не коммерческий и административно поддерживается Правительством Москвы. Требуется программист или команда разработчиков. У Вас появилась возможность добавить в портфолио ...
.NET Core в готовый проект
На саппорт в готовый проекта, ~ на 2-6 месяца требуется .Net Core 2.1+ (MSSQL (Procedures, Functions, Trigger), Entity Framework, Dapper, SOAP, REST APIs, SignalR, Azure, CI/CD, Redis, xUnit/NUnit)
+ будет ReactJS/React Native.
Заявки фрилансеров
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