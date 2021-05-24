.NET Core в готовый проект

$2700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1213 просмотров

На саппорт в готовый проекта, ~ на 2-6 месяца требуется .Net Core 2.1+ (MSSQL (Procedures, Functions, Trigger), Entity Framework, Dapper, SOAP, REST APIs, SignalR, Azure, CI/CD, Redis, xUnit/NUnit)

+ будет ReactJS/React Native.

React NativeRedis
4 года назад
agentagencyllc
Отто 
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