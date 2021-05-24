Сделать простой скрипт + пару правок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок1322 просмотра

Добрый день!

Задачи простые, для лендинга требуется написать простой скрипт (отправляющий форму - в тихом режиме - при закрытии формы заказа) + сделать пару мелких корректировок. Вышлю ТЗ для просмотра.

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