Должность: эксперт. Задача: просмотреть репозитории с кодом и оценить их. Ищем экспертов с опытом PHP+Laravel (middle+, senior). Задача не в разработке веб-приложения, а в оценке веб-проектов по аналогии с code review. Мы предоставляем ...
Нужен специалист CS CART
для исправления некоторых моментов на уже действующем сайте необходим специалист на CS CART. Полное тз скину при личной беседе
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