Нужен специалист CS CART

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок620 просмотров

для исправления некоторых моментов на уже действующем сайте необходим специалист на CS CART. Полное тз скину при личной беседе

4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров