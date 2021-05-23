Собрать дипломный проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка759 просмотров

Необходимо собрать дипломный проект в любой среде: от сайта и игровых движков, до написанного кода. Все элементы и дизайн уже готовы, от исполнителя требуется только соединить это всё в единый рабочий проект, который должен быть хорошо оптимизирован и запускаться без багов даже на слабых компьютерах.

Предлагайте стоимость.

Ссылка на главную страницу: https://drive.google.com/file/d/106Nvg8v17npE-fjEOz-kb6ohIyrREwJp/view

4 года назад
Shellada
Лада 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алекс
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад