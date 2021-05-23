Есть 3 сайта: https://bit.ly/3fDZILZ - Исузу https://bit.ly/2RxtxWP - Дусан https://bit.ly/3wrtESr - Метан Нунжны правки по сайтам ( Битрикс многосайтовость) На сайте Исузу: 1) Настроить правильное отображение баннеров под один ...
Собрать дипломный проект
Необходимо собрать дипломный проект в любой среде: от сайта и игровых движков, до написанного кода. Все элементы и дизайн уже готовы, от исполнителя требуется только соединить это всё в единый рабочий проект, который должен быть хорошо оптимизирован и запускаться без багов даже на слабых компьютерах.
Предлагайте стоимость.
Ссылка на главную страницу: https://drive.google.com/file/d/106Nvg8v17npE-fjEOz-kb6ohIyrREwJp/view
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