Необходимо собрать дипломный проект в любой среде: от сайта и игровых движков, до написанного кода. Все элементы и дизайн уже готовы, от исполнителя требуется только соединить это всё в единый рабочий проект, который должен быть хорошо оптимизирован и запускаться без багов даже на слабых компьютерах.

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