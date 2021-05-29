PHP-скрипт переписки с Телеграм-ботом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка630 просмотров

Нужно написать PHP-скрипт для переписки между страницей и ботом Телеграм. Подробное задание отправлено исполнителю.

PHP
4 года назад
viagreyfox
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$60
3 дня
Качество, пунктуальность. Спасибо за работу!
Чёткая постановка ТЗ, своевременная оплата. Один из лучших кейсов работы в моей практике. Рекомендую!

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