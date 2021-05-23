Запрограммировать страницы ресурса по готовой вёрстке и API. Vue3

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1241 просмотр

Требуемые навыки, условия сотрудничества и подробности задачи - по ссылке или в приложении

Vue.js
4 года назад
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Василий 
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Игорь
 
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