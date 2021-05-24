Back-end разработчик Node.js

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок666 просмотров

На удаленную работу требуется Back-end разработчик (Node JS + MySQL)

Обязанности:

  • Разрабатывать микросервисы и сопутствующие модели баз данных;
  • Интеграции с различными сервисами и партнерами;
  • Взаимодействие с архитектором проекта и проектным менеджером.
Требуемые навыки :

  • Опыт написания на Node.js;
  • Понимание принципов event-driver программирования, неблокирующего ввода-вывода, promises , async-await.;
  • Понимание протокола HTTP: значений кодов ответа, заголовков запроса/ответа, различных форматов тела запроса/ответа (JSON, multipart/form-data);
  • Понимание протокола WebSocket;
  • Понимание принципов REST API, CRUD, микросервисной архитектуры, авторизации с использованием JWT;
  • Понимание MySQL: принципов ACID, foreign keys, механизмов блокировки, LEFT/RIGHT/INNER/EXCLUDING JOIN;
  • Умение работать с git (gitlab/github).
Условия :

  • Постоянное удаленное сотрудничество;
  • Оклад или сдельная оплата труда;
  • Свободный график;
  • Оплачиваемый отпуск;
  • Карьерный рост по результатам работы;
  • Стабильные выплаты 2 раза в месяц или за каждую выполненную задачу;
  • Адекватный руководитель и команда;
  • Возможно оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.
GitJavaScriptMySQLNode.js
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