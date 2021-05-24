для исправления некоторых моментов на уже действующем сайте необходим специалист на CS CART. Полное тз скину при личной беседе
Back-end разработчик Node.js
На удаленную работу требуется Back-end разработчик (Node JS + MySQL)
Обязанности:
- Разрабатывать микросервисы и сопутствующие модели баз данных;
- Интеграции с различными сервисами и партнерами;
- Взаимодействие с архитектором проекта и проектным менеджером.
- Опыт написания на Node.js;
- Понимание принципов event-driver программирования, неблокирующего ввода-вывода, promises , async-await.;
- Понимание протокола HTTP: значений кодов ответа, заголовков запроса/ответа, различных форматов тела запроса/ответа (JSON, multipart/form-data);
- Понимание протокола WebSocket;
- Понимание принципов REST API, CRUD, микросервисной архитектуры, авторизации с использованием JWT;
- Понимание MySQL: принципов ACID, foreign keys, механизмов блокировки, LEFT/RIGHT/INNER/EXCLUDING JOIN;
- Умение работать с git (gitlab/github).
- Постоянное удаленное сотрудничество;
- Оклад или сдельная оплата труда;
- Свободный график;
- Оплачиваемый отпуск;
- Карьерный рост по результатам работы;
- Стабильные выплаты 2 раза в месяц или за каждую выполненную задачу;
- Адекватный руководитель и команда;
- Возможно оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Должность: эксперт. Задача: просмотреть репозитории с кодом и оценить их. Ищем экспертов с опытом PHP+Laravel (middle+, senior). Задача не в разработке веб-приложения, а в оценке веб-проектов по аналогии с code review. Мы предоставляем ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Некоторое время назад заказывал скрипт каталога для статей и карт. Основное условие было - не использовать базу данных, а реализовать всё в рамках простого сайта на html. Фрилансер был не опытный, хотя и старательный. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуемые навыки, условия сотрудничества и подробности задачи - по ссылке или в приложенииЗакрыт4 года назад
Необходимо собрать дипломный проект в любой среде: от сайта и игровых движков, до написанного кода. Все элементы и дизайн уже готовы, от исполнителя требуется только соединить это всё в единый рабочий проект, который должен быть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть 3 сайта: https://bit.ly/3fDZILZ - Исузу https://bit.ly/2RxtxWP - Дусан https://bit.ly/3wrtESr - Метан Нунжны правки по сайтам ( Битрикс многосайтовость) На сайте Исузу: 1) Настроить правильное отображение баннеров под один ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Розроблення веб-порталу музичної школи з використанням ASP.NET для дипломного проекту. Вказуйте ціни та сроки виконанняЗакрыт4 года назад
Нужно создать приложение на React.js по парсингу товарных предложений интернет-магазинов определенной тематики. 1. Запрос параметров поиска у пользователя. 2. Собственно парсинг и получение подходящих предложений в виде списка данных и фото. 3. ...Закрыт4 года назад
нужно написать парсер интернет магазина, имеется предыдущая версияВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Проект на Phyton перенести на AWS сервер - сделать нужно сегодня! Бюджет 15$ Сделать задачу сегодня за пару часовВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад