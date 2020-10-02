xduocore

Виктор xduocore

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Software Engineer

Мне 21 год, родом с Украины.

Быстро и усердно обучаюсь.

Есть проблема - решаю, даже если плохо получается, иду до победного. Очень много времени трачу на перфекционизм.

Есть опыт в следующих сферах:

- DevOps (CI/CD, MS Azure, Google Cloud, Docker, git, Linux (Arch, Unix*))

- Web ( HTML, CSS, JS, Node.js (Express.js, Mongodb)

- Python (1+), Rust (< 1)

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Отзывы заказчиков

Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужен скрипт для передвижения блоков. Верстка готова.
Все ок!
Было плохо с взаимопониманием в начале, но сделку закрыли.
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somir0000
Артем 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
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Отличный исполнитель - Крайне рекомендую. Один из не многих кто взялся за работу и сделал ее как нужно. Советую не пожалеете!!!!
Хороший заказчик. - Постановка задачи как надо. - Отвечает быстро - что очень важно. - С оплатой никаких вопросов И самое главное адекватный :) +1 к рекомендации
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mosdef
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Бот в ТГ - уведомление о новых релизах в Deezer
PHP
Виктор помог решить вопрос даже проще, чем было указано в задаче проекта. Коммуникация и скорость 5 из 5. Рекомендую.
Юрий довольно адекватный заказчик. Это очень радует. Приятно, когда общаешься с человеком, а не роботом :) Требования определены максимально внятно. Взаимодействует в режиме реального времени, а не пропадает, когда нужно уточнять детали по заказу. В общем рекомендую! Надеюсь на возможное сотрудничество в будущем :)
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spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
5 лет назад
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Виктор очень хорошо справился с поставленной задачей. Сделал все буквально за пару часов, хотя я думал задача растянется до 2х дней. Работа была сделана очень качественно. Замечаний нет. Всем рекомендую. Большое спасибо!
Отличный заказчик, адекватный и комуникабельный, всё обьяснил и на все вопросы ответил. По факту выполнения оплатил работу. Сотрудничеством доволен.
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20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Ajax загрузка файлов частями через ftp
AJAXPHP
Виктор очень трепетно отнесся к работе, учел все мелочи. И сделал реально больше чем требовалось по Т/З. Планируюем сотрудничать дальше. Рекомендую всем заказчикам.
Хороший заказчик. Приятный в общении, всё понятно излагает. Всегда на связи. Оплата сразу после выполнения задания. Вообщем сотрудничеством я доволен. Рекомендую :)
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