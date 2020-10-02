Юрий довольно адекватный заказчик. Это очень радует. Приятно, когда общаешься с человеком, а не роботом :) Требования определены максимально внятно. Взаимодействует в режиме реального времени, а не пропадает, когда нужно уточнять детали по заказу. В общем рекомендую! Надеюсь на возможное сотрудничество в будущем :)