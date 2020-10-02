Software Engineer
Мне 21 год, родом с Украины.
Быстро и усердно обучаюсь.
Есть проблема - решаю, даже если плохо получается, иду до победного. Очень много времени трачу на перфекционизм.
Есть опыт в следующих сферах:
- DevOps (CI/CD, MS Azure, Google Cloud, Docker, git, Linux (Arch, Unix*))
- Web ( HTML, CSS, JS, Node.js (Express.js, Mongodb)
- Python (1+), Rust (< 1)
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Было плохо с взаимопониманием в начале, но сделку закрыли.
$4
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель - Крайне рекомендую. Один из не многих кто взялся за работу и сделал ее как нужно. Советую не пожалеете!!!!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. - Постановка задачи как надо. - Отвечает быстро - что очень важно. - С оплатой никаких вопросов И самое главное адекватный :) +1 к рекомендации
$5
10 баллов
4 года назад
PHP
Виктор помог решить вопрос даже проще, чем было указано в задаче проекта. Коммуникация и скорость 5 из 5. Рекомендую.
Ответный отзыв
Юрий довольно адекватный заказчик. Это очень радует. Приятно, когда общаешься с человеком, а не роботом :) Требования определены максимально внятно. Взаимодействует в режиме реального времени, а не пропадает, когда нужно уточнять детали по заказу. В общем рекомендую! Надеюсь на возможное сотрудничество в будущем :)
$10
10 баллов
5 лет назад
Виктор очень хорошо справился с поставленной задачей. Сделал все буквально за пару часов, хотя я думал задача растянется до 2х дней. Работа была сделана очень качественно. Замечаний нет. Всем рекомендую. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, адекватный и комуникабельный, всё обьяснил и на все вопросы ответил. По факту выполнения оплатил работу. Сотрудничеством доволен.
$5
10 баллов
8 лет назад
AJAXPHP
Виктор очень трепетно отнесся к работе, учел все мелочи. И сделал реально больше чем требовалось по Т/З. Планируюем сотрудничать дальше. Рекомендую всем заказчикам.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятный в общении, всё понятно излагает. Всегда на связи. Оплата сразу после выполнения задания. Вообщем сотрудничеством я доволен. Рекомендую :)