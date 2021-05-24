Решить задачи строго по ТЗ! Сделать нужно на чистом HTML, CSS (необязательно) и на чистом JavaScript (без всяких библиотек, фреймворков и тому прочее) Сделать нужно за 1 час- полтора. Бюджет 500 рублей. ...
Доработки woocommerce wordpress
Простая задача, смотри видео 2 минуты https://dropmefiles.com/6zT2g , сайт
1. Переработать "sticky-product-info-wapper " (путь к файлу /martfury/woocommerce/single-product/sticky-product-info.php) , убрать все что там есть и заменить на
- колонка = иконка и содержимое из футер footer-info 1 колонка (на первые две колонки добавьте новый class ID)
- колонка = иконка и содержимое из футер footer-info 2 колонка
- форма перезвоните мне из виджета обратной связи (наследуем цвет темы для кнопки, если меняем цветовую схему в теме, то меняется и цвет этой кнопки)
- отзывы
2. sticky-product-info-wapper должно всплывать после того как хидер уходит с видимой части при скроллинге (сейчас после прокрутки области "купить")
Для работы я вышлю тему или выгрузку (дубликатор) или можно через тимвьювер.
Как результат: мне нужны файлы и инструкции что удалено/изменено/добавлено
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