Доработки woocommerce wordpress

Простая задача, смотри видео 2 минуты https://dropmefiles.com/6zT2g , сайт

1. Переработать "sticky-product-info-wapper " (путь к файлу /martfury/woocommerce/single-product/sticky-product-info.php) , убрать все что там есть и заменить на

колонка = иконка и содержимое из футер footer-info 1 колонка (на первые две колонки добавьте новый class ID)

колонка = иконка и содержимое из футер footer-info 2 колонка

форма перезвоните мне из виджета обратной связи (наследуем цвет темы для кнопки, если меняем цветовую схему в теме, то меняется и цвет этой кнопки)

отзывы

Для мобильной версии, Используя медиа запросы , показываем только колонку 1 и 4. Шрифт меняем на 11, что б все вместилось в строку.

2. sticky-product-info-wapper должно всплывать после того как хидер уходит с видимой части при скроллинге (сейчас после прокрутки области "купить")

Для работы я вышлю тему или выгрузку (дубликатор) или можно через тимвьювер.

Как результат: мне нужны файлы и инструкции что удалено/изменено/добавлено