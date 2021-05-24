Есть скрипт, самописное приложение по типу парсера на php, которое собирает фотографии с сайта, сжимает, кропает и складывает в папку на хостинге. Фотки на входе могут быть разных форматов - raw, bmp, ...
Написать скрипт, который накручивает посещения
Нужно увеличить количество переходов на сайт в Яндекс Метрике из поисковых систем. И желательно побыстрее)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Добрый день! Задачи простые, для лендинга требуется написать простой скрипт (отправляющий форму - в тихом режиме - при закрытии формы заказа) + сделать пару мелких корректировок. Вышлю ТЗ для просмотра.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать php скрипт, который принимает дайнные сумма, id товара, id юзера, описание товара (все что предусмотрено мерчантом), ссылка постбек, ссылка отмена, ссылка успех. После проведения оплаты, скрипт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2000
На удаленную работу требуется Back-end разработчик (Node JS + MySQL) Обязанности: Разрабатывать микросервисы и сопутствующие модели баз данных;Интеграции с различными сервисами и партнерами;Взаимодействие с архитектором проекта и проектным менеджером.Требуемые навыки : ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Есть маленький скрипт на нативном js. В нем есть сменяющиеся блоки. Их смена реализована через display:none(текущий) и display:block(следующий). Надо это изменить на transform:translaeX. Оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
для исправления некоторых моментов на уже действующем сайте необходим специалист на CS CART. Полное тз скину при личной беседеВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Должность: эксперт. Задача: просмотреть репозитории с кодом и оценить их. Ищем экспертов с опытом PHP+Laravel (middle+, senior). Задача не в разработке веб-приложения, а в оценке веб-проектов по аналогии с code review. Мы предоставляем ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Некоторое время назад заказывал скрипт каталога для статей и карт. Основное условие было - не использовать базу данных, а реализовать всё в рамках простого сайта на html. Фрилансер был не опытный, хотя и старательный. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуемые навыки, условия сотрудничества и подробности задачи - по ссылке или в приложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо собрать дипломный проект в любой среде: от сайта и игровых движков, до написанного кода. Все элементы и дизайн уже готовы, от исполнителя требуется только соединить это всё в единый рабочий проект, который должен быть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад