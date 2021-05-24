Написать скрипт, который накручивает посещения

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Закрыт1 заявка740 просмотров

Нужно увеличить количество переходов на сайт в Яндекс Метрике из поисковых систем.  И желательно побыстрее)

4 года назад
seoapache
Александ 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад