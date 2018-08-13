Создание Android приложения с Telegram API

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Создания сервиса для телеграма(android) по взаимным лайкам, просмотрам и подпискам. Оплата будет щедрой. ТЗ, сроки и прочие детали в комментариях

Android
7 лет назад
arsenkaaa113
Кепачов 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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