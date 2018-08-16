Система учета RFID меток

Наша главная задача – продажа меток заводаУ метки два функционала – она может использоваться как логистическая отметка для учёта продукции на складе, и как инструмент защиты от контрафакта.В данный момент в приоритете второе направление. Нам необходимо программировать метки так, чтобы конечный потребитель на месте, поднеся телефон с функцией NFC мог считать с метки данные о товаре – когда и кем произведён. В свою очередь наш клиент, владелец товара, при программировании должен иметь данные от отправленной продукции, а именно – когда товар был сделан, какой бригадой, в какой комплектации, прочие данные.

Метки бывают разные, данные об их характеристиках есть. Предоставлю в файле ексель.

Необходимо создать ПО для записи информации на них в офисных и складских условиях с помощью «компьютер-ридер». Необходимо учитывать, что нас интересует массовая запись, поэтому прибор, который это будет делать необходимо найти и понять в какой системе он работает. Я это сделаю.

Данные, которые наносятся на метку, одновременно должны сохраняться в некой базе, которая будет адаптирована с 1С, либо сразу данные будут заливаться в 1С.

ПО, которое мы будем разрабатывать должно быть простым и понятным для среднестатистического сотрудника предприятия. Всё строго на русском на базе современного API, которое в последствии мы могли бы оптимизировать в зависимости от потребностях клиента. То есть ПО должно быть с возможностью дополнения нового функционала.

2.1 Офис в Зеленограде говорит, что есть драйвера, которые могут прикрепить устройство ACR напрямую к 1С. Если такая возможность есть, то необходимо решить – нужно ли промежуточное ПО.Полезные сайты о RFID:- http://rfidcenter.ru/ http://www.isbc-rfid.ru/ - конкуренты.- https://habr.com/post/161401/ - о RFID в целом.- https://go-base.ru/ - интересное решение, когда клиент остаётся на обслуживании, когда базу мы держим на своём сервере. Тогда появляется дополнительная возможность брать абонентскую плату за обслуживание.- http://www.rst-invent.ru/solv/ - сферы применения. Примеры того, где мы можем и будем применять наши метки.

Alex Pecherin:Этапы: оценка-предоплата-прототип-предоплата-релиз-постоплата