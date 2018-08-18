Разработчик XAMARIN на доработку приложения- СРОЧНО!

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Закрыт1 заявка221 просмотр

Разработчик XAMARIN на доработку приложения- СРОЧНО!

Правки будут предоставляться, вы будете их оценивать по одной, делаете - оплачиваем

Без аванса, имеется проект и ТЗ

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7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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