Разработка мобильного приложения

Необходимо сделать мобильное приложение обмена валют под Android.

ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1tOOCT3h6Xd0p4IqDPFcamiRdsNjTN2AcnSLp01OUVSQ/edit?usp=sharing

Надо сделать только мобильное приложение.

По срокам, надо начать 22 августа, сдать приложение 29 августа в идеале.

Жду от вас:

1. Стоимость.

2. Уложитесь ли в сроки.

3. Т.к. в ТЗ нет дизайна и макетов, то желательно посмотреть на другие ваши приложения, чтобы просто сделать похоже и аккуратно.

4. Условия поддержки.

На вопросы отвечу.