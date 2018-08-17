Разработка мобильного приложения

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Необходимо сделать мобильное приложение обмена валют под Android. 

ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1tOOCT3h6Xd0p4IqDPFcamiRdsNjTN2AcnSLp01OUVSQ/edit?usp=sharing

Надо сделать только мобильное приложение.

По срокам, надо начать 22 августа, сдать приложение 29 августа в идеале. 

Жду от вас: 

1. Стоимость.

2. Уложитесь ли в сроки.

3. Т.к. в ТЗ нет дизайна и макетов, то желательно посмотреть на другие ваши приложения, чтобы просто сделать похоже и аккуратно. 

4. Условия поддержки. 

На вопросы отвечу.

Android
7 лет назад
asovetnikov
Артем 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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