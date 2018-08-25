Приложение андроид

$137
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка184 просмотра

Аналогично ранее разработанному приложению иос

Что должно быть

1. вебвью (оборачиваем app.olivie80.com, проверяю возможность сделать заказ: кидаю из разных категорий 5-6 позиций в корзину, оформляю заказ, если будете проверять - подписывайте в комментарии "тест, не обрабатываем" в корзине)

2. фейсбук сдк

3. аппметрика

4. пуши вансигнал (проверяю возможность отправить пользователя на конкретный урл ч-з пуши)

5. пуши и аналитика ч-з фаябейз

по средствам разработки - на выбор исполнителя

когда будет готово - нужно будет обновить поверх старого приложения в гугл плей

ну и по завершению апк и исходники

Android
7 лет назад
IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$137
3 дня
Все выполнено в полном объеме в срок
Рекомендую к сотрудничеству! Задачи как всегда поставлены четко.

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
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Мобильные приложения