Приложение андроид

Аналогично ранее разработанному приложению иос

Что должно быть

1. вебвью (оборачиваем app.olivie80.com, проверяю возможность сделать заказ: кидаю из разных категорий 5-6 позиций в корзину, оформляю заказ, если будете проверять - подписывайте в комментарии "тест, не обрабатываем" в корзине)

2. фейсбук сдк

3. аппметрика

4. пуши вансигнал (проверяю возможность отправить пользователя на конкретный урл ч-з пуши)

5. пуши и аналитика ч-з фаябейз

по средствам разработки - на выбор исполнителя

когда будет готово - нужно будет обновить поверх старого приложения в гугл плей

ну и по завершению апк и исходники