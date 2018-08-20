Нужно создать некое приложение под интернет онлайн радио

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Закрыт3 заявки191 просмотр

Необходимо создать что-то подобию приложение для прослушивания одного интернет радио. 

Что нужно:

- Ссылки на оф сайт и соц сети (кнопки) 

- Обычный чат без регистрации(с указанием ника) 

- Плеер (желательно с эквалайзером) (можно использовать флеш плеер) 

- дизайн в приятной гамме цветов. 

- Вывод трек листа 

7 лет назад
gyshin_alex
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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