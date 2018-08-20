Задача: Необходимо написать MVP версию мобильного приложения для iOS и Android в кратчайшие сроки. Главной задачей мобильного приложения является возможность ведения переписки между пользователями и передача файлов. Получение уведомлений. Для получения данных ...
Мобильное приложение типа Циан
Требуется написать мобильное приложение типа Циан для продажи недвижимости, срок исполнения порядка 1 мес, основной сайт имеется.
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