Мобильное приложение типа Циан

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Закрыт5 заявок209 просмотров

Требуется написать мобильное приложение типа Циан для продажи недвижимости, срок исполнения порядка 1 мес, основной сайт имеется.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров