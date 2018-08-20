Дорабокта мобильного приложения (ionic + cordova phonegap + angular)

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Закрыт10 заявок365 просмотров

Добрый день! Требуется доработка и дальнейшая поддержка мобильного приложения ionic 1 + cordova phonegap + angular 

Работает в связке с сервером с Rest Api  

Angular
6 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров