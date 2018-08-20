Нам нужно внедрить функционал геолокации в мобильное приложение написанное под Android и iOS. Суть в том, что нужно отслеживать геопозицию пользователя и записывать её в определённое поле при создании заявки в приложении. Детали кандидатам. Приложение ...
Разработка мобильного приложения
Нужен разработчик под Android и iOS.
Требование к специалисту:
- опыт разроботки не менее 2 лет.
- опыт подключение платежных систем.
Пожалуйста, предоставьте ссылки на Ваши работы на PlayMarket и AppStore.
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