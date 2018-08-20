Разработка мобильного приложения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок223 просмотра

Нужен разработчик под Android и iOS.

Требование к специалисту:

- опыт разроботки не менее 2 лет.

- опыт подключение платежных систем.  

Пожалуйста, предоставьте ссылки на Ваши работы на PlayMarket и AppStore.

AndroidiOS
7 лет назад
karyna_s
Карина 
24 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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