Устранить конфликт Firebase Push с OneSignal

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Закрыт1 заявка186 просмотров

Подключено оба сервиса. Отправка через OneSignal работает нормально, но вот через Firebase не работают пуши, не приходят. Нужно помочь решить проблему.

Firebase
7 лет назад
meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
22 минуты назад

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