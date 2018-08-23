Задача

Требуется разработка аналога приложения Ip webcam / Droidcam

https://github.com/paolorotolo/droidcam

Необходимо разработать мобильное приложение для Android (язык разработки и компилятор обсуждается, возможность в дальнейшем разработки версии под iphone)

Функция приложения:

Подключение к камере телефона через через локальную сеть wifi и отображение видео в VLC со звуком на локальном компьютере под ms windows.

Передача видео потока по rtsp по локальной сети wi-fi примерно в таком виде: rtsp://login:password@[device-ip]:554

Сам rtsp поток на десктопе проверяем через другое приложение, например, через vlc

Разработка нужна с открытым кодом без использования закрытых библиотек

Интерфейс приложения:

1) Кнопка – "Включить/выключить" передачу потока

2) выбор передней или задней камеры телефона

3) Выбор разрешения видео для передачи

4) Установка логина и пароля для видеопотока по rtsp

5) Выбор языка – русский/английский

Отображение строки rtsp для ввода в медиа плеере

rtsp://login:password@[device-ip]:554

Строго без предоплаты.