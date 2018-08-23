Необходимо разработать мобильное приложение для Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки190 просмотров

Задача 

Требуется разработка аналога приложения Ip webcam / Droidcam 

https://github.com/paolorotolo/droidcam 

Необходимо разработать мобильное приложение для Android (язык разработки и компилятор обсуждается, возможность в дальнейшем разработки версии под iphone) 

Функция приложения: 

Подключение к камере телефона через через локальную сеть wifi и отображение видео в VLC со звуком на локальном компьютере под ms windows. 

Передача видео потока по rtsp по локальной сети wi-fi  примерно в таком виде: rtsp://login:password@[device-ip]:554 

Сам rtsp поток на десктопе проверяем через другое приложение, например, через vlc 

Разработка нужна с открытым кодом без использования закрытых библиотек 

Интерфейс приложения: 

1) Кнопка – "Включить/выключить" передачу потока 

2) выбор передней или задней камеры телефона 

3) Выбор разрешения видео для передачи 

4) Установка логина и пароля для видеопотока по rtsp 

5) Выбор языка – русский/английский 

Отображение строки rtsp для ввода в медиа плеере 

rtsp://login:password@[device-ip]:554  

Строго без предоплаты.

Android
7 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров