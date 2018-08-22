Добрый день! Требуется доработка и дальнейшая поддержка мобильного приложения ionic 1 + cordova phonegap + angular Работает в связке с сервером с Rest Api
Создать аналог приложения
Подробнее: https://pastebin.com/rRkFK8BM
Заявки фрилансеров
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