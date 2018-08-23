Скачать мессенджер,создать аккаунт

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Закрыт9 заявок171 просмотр

Нужно будет скачать приложение на телефон. Создать там профиль и выполнить пару мелких действий. Задание простое и несложное.Подробности при общении с исполнителем. Оставлю хороший отзыв!

7 лет назад
kasyan-marchenko
Касьян 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров