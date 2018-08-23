Добрый день! Требуется доработка и дальнейшая поддержка мобильного приложения ionic 1 + cordova phonegap + angular Работает в связке с сервером с Rest Api
Скачать мессенджер,создать аккаунт
Нужно будет скачать приложение на телефон. Создать там профиль и выполнить пару мелких действий. Задание простое и несложное.Подробности при общении с исполнителем. Оставлю хороший отзыв!
Заявки фрилансеров
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