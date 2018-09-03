Android анимация

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка186 просмотров

У нас есть мобильное приложение написанное на Kotlin. Есть элемент – боковое меню, в котором находится 5 подпунктов. При активации элемента (свайп от левого края смартфона справо) происходит сильный фриз. Причём почти на любом смартфоне. Нужно устранить неисправность.

AndroidKotlin
7 лет назад
dariyavasilenkov
Дарья 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо. Справились на отлично!
Рады были помочь :)

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад