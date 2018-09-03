Android анимация

У нас есть мобильное приложение написанное на Kotlin. Есть элемент – боковое меню, в котором находится 5 подпунктов. При активации элемента (свайп от левого края смартфона справо) происходит сильный фриз. Причём почти на любом смартфоне. Нужно устранить неисправность.