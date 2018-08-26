Android.Формирование чека и распечатка его на удалённом принтере

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Закрыт4 заявки189 просмотров

приёмщик получает заказ-оформляет документ на смартфоне

база данных клиентов 

при оформлении документа распечатывается  этикетка на двух удалённых принтерах

принтер этикеток-  Xprinter XP-370 

Подробнее: https://rozetka.com.ua/xprinter_xp_370b/p15015908/

7 лет назад
cvfqk777
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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