Городское приложение для IOS + ПУ к нему

В готовом проекте мы хотим видеть аналог

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%B0/id1262352639?mt=8

Нужно сделать приложение IOS п отипу того , что указали , только с нашими изменениями и дополнениями и ПУ к нему с фнкциями добавления городов , рекламы , push и т.д