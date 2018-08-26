Разработать приложение для IOS и Android

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Закрыт8 заявок200 просмотров

Интересует разработка под обе платформы IOS и Android. Дизайн приложения постараться сделать по готовым шаблонам. Элементы фирменного стиля - логотип, цвета, шрифты будут предоставлены.

Есть сайт https://www.ripar.ru

Хранение данных и написание API разрабатывать не нужно, уже реализовано.

Интересует стоимость и сроки.

Какие функции должно выполнять приложение:

  • Авторизация/Регистрация
  • Просмотр статической информации "О компании" и т.д.
  • Просмотр каталога продукции https://ripar.ru/katalog/zapchasti.html
  • Фильтры как на сайте в каталоге
  • Права пользователя - когда пользователь авторизирован и у него стоит одобренный статус, то показываются цены в каталоге.
  • В личном кабинете есть возможность заказа товаров
  • Ведение истории заказов товаров в личном кабинете
  • Подача заявок в личном кабинете на возврат товара
AndroidiOS
7 лет назад
dsryazan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров