Нужно будет скачать приложение на телефон. Создать там профиль и выполнить пару мелких действий. Задание простое и несложное.Подробности при общении с исполнителем. Оставлю хороший отзыв!
Разработать приложение для IOS и Android
Интересует разработка под обе платформы IOS и Android. Дизайн приложения постараться сделать по готовым шаблонам. Элементы фирменного стиля - логотип, цвета, шрифты будут предоставлены.
Есть сайт https://www.ripar.ru
Хранение данных и написание API разрабатывать не нужно, уже реализовано.
Интересует стоимость и сроки.
Какие функции должно выполнять приложение:
- Авторизация/Регистрация
- Просмотр статической информации "О компании" и т.д.
- Просмотр каталога продукции https://ripar.ru/katalog/zapchasti.html
- Фильтры как на сайте в каталоге
- Права пользователя - когда пользователь авторизирован и у него стоит одобренный статус, то показываются цены в каталоге.
- В личном кабинете есть возможность заказа товаров
- Ведение истории заказов товаров в личном кабинете
- Подача заявок в личном кабинете на возврат товара
Заявки фрилансеров
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