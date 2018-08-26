Необходимо составить ТЗ, на разработку мобильного приложения с чатом, с определением цены и сроков разработки.

В документе расписано, что мы хотим видеть в нашем приложении, основные функции: https://docs.google.com/document/d/1GBsDSMe4c4ZpLYowmWZ7L2iahmmOnXDzX5FfZrolEro/edit

Необходимо понять сколько на это понадобиться времени.