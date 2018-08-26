Нужно будет скачать приложение на телефон. Создать там профиль и выполнить пару мелких действий. Задание простое и несложное.Подробности при общении с исполнителем. Оставлю хороший отзыв!
Задача по защите файлов в мобильном приложении
[table]Необходимо доработать существующее мобильное приложение для iOS и Android, написанное на Swift/Java и Xcode /Android studio. Приложение представляет собой магазин по продаже электронных книг в формате EPUB (по сути упакованный HTML-архив). В качестве epub-читалки (по словам наших разработчиков) используется доработанный SDK от Folioreader.
У нас стоит задача обеспечить защиту хранимого и передаваемого контента от незаконного копирования (DRM-защиту). Сейчас такой защиты не обеспечивается и epub-файлы передаются и хранятся в незашифрованном виде.
Мы готовы рассмотреть другие варианты DRM-защиты, обеспечивающие защиту от незаконного копирования, если у вас есть экспертиза в данной области.
Срок 2-3 недели.
Более подробную информацию и исходные коды приложения для ознакомления можем предоставить после общего понимания вашей компетенции и готовности сотрудничать. Оставить комментарий для всех[/table]
Заявки фрилансеров
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