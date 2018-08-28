Научить снимать логи из мобильного телефона при тестировании приложени

Не знаю как снять логи при тестировании мобильного приложения на Андроид.

тут описаны мои проблемы-- пробовал и через андроид студио итд.

http://www.cyberforum.ru/android-dev/thread2313918.html

http://www.cyberforum.ru/android-dev/thread2313915.html

Нужно зайти под тимвиевер настроить мне все чтоб я мог снимать логи с мобильного приложения,

используя Тимвиевер13.

Спасибо за отклик.Удалось решить проблему в эмуляторе