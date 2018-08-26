Расшифровка трафика Android приложений

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Закрытнет заявок147 просмотров

Нужно расшифровать трафик покерных Android приложений и записывать ход раздачи за столом на лету в текстовый файл.

Приложения которые интересуют (на эмуляторе андроида):

  • Pokerworld
  • Pokerking
Аккаунты для работы выдам соответствующему кандидату.
Android
7 лет назад
danyel
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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