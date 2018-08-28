Необходима разработка МОБ приложения ГОТОВОЙ html-биржи криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки174 просмотра

1. Требуется разработать приложение на основе ГОТОВОЙ и функционирующей биржи криптовалют. 

2. Под Android 

3. И под IOS 

Работа будет идти поэтапно, после наброска общего плана. 

AndroidHTMLiOS
7 лет назад
Veselov_Nikita
Никита 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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