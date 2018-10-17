Разработка мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен8 заявок450 просмотров

Разработка мобильного приложения под Android и IOS с публикацией в сторах. Нужна по сути визитка компании с контактами и формой заявки на перезвон. Все данные для заполнения предоставлю. В дальнейшем планируется добавить раздел с публикацией продукции компании и онлайн оплатой.

AndroidiOS
7 лет назад
vadim-egor
Егор 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$150
7 дней
Проект выполнен в срок. Ребята – профессионалы, умеют делать то, что нужно клиенту. Постоянно на связи, задачи выполняются в полном соответствии с требованиями и стандартными.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад