Нужно создать приложение, которое позволяло бы иметь кнопку в iPhone X. Заходишь в это приложение- нажимаешь активировать и внизу экрана появляется Home Button, которое будет всегда.
Разработка мобильного приложения
Разработка мобильного приложения под Android и IOS с публикацией в сторах. Нужна по сути визитка компании с контактами и формой заявки на перезвон. Все данные для заполнения предоставлю. В дальнейшем планируется добавить раздел с публикацией продукции компании и онлайн оплатой.
Выбранный исполнитель
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