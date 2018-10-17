Разработка мобильного приложения под Android и IOS с публикацией в сторах. Нужна по сути визитка компании с контактами и формой заявки на перезвон. Все данные для заполнения предоставлю. В дальнейшем планируется добавить раздел с публикацией продукции компании и онлайн оплатой.