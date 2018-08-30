Разработать мобильное приложение под iOS

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В отклике написать, сколько примерно может стоить разработка и примерные сроки. Еще укажите свой телеграм 

Общие требования: 

-работа с локальной бд sqlite. Предусмотреть возможность работы с сервером (сейчас в разработке) 

-реализовать поддержку мультиязычности (сама локализация на разные языки не требуется) 

-монетизация посредством in-apps 

-реклама (баннеры, interstitials) 

-одинаковая работа на экранах с различным разрешением и соотношением сторон 

-шустрая работа 

-реклама appodeal – показ interstitial при переходе между экранами (не чаще, чем раз в N секунд) и во время игры (не чаще, чем раз в M секунд). вынести значения для удобной настройки. Еще смартбаннер внизу 

Интерактивный прототип: 

отправлю в телеграм 

Термины: 

таски – Выражения (например: я никогда не курил траву) и Наказания (например: игрок должен сделать 20 приседаний), выдаваемые на карточках в процессе игры. 

категории, паки – наборы тасков, могут быть активированы/деактивированы. Бывают платные. 

Описание экранов: (всего 6 уникальных + попапы)  

1. Наши приложения – ссылки на другие приложения разработчиков 

2. Экран с пакетами. 

Из бд (sqlite) подгружаются все пакеты. Все платные категории, при первом запуске анчекнуты. При выходе из приложения запоминать, где проставлены галочки.  

2.1 При попытке купить платный пак открывается попап с предложением купить его (или ниже доступ ко всем пакам). Есть примеры тасков с пагинацией. 

3. Экран с карточкой. 

После свайпа (или нажатия Далее) появляется следующая карточка с таском. Порядок выдачи тасков – умный рандом, т. е. таски не должны повторяться до тех пор, пока не будут выданы все (доступные, чекнутые в настройках). Разумеется, даже при выходе из приложения. Даже если пользователь выключал/включал некоторые категории, приложение должно помнить, что есть таски, которые никогда не выдавались. 

Пример: (числа – категория, буквы – таски) 

1 а б в 

2 г д е 

3 ж з и 

  

например, приложение выдало а, д, и 

потом юзер отключил 2 и 3 

выдалось в, б 

потом юзер включил 2 

выдалось г, д 

При нажатии Далее (или свайпе) карточка выезжает справа с разным углом наклона (+-15 градусов). При нажатии Наказание карточка выезжает снизу. 

При чекнутом режиме 18+ выдаются таски, которые в бд имеют статус 18+. 

При чекнутом алкорежиме вместо кнопки Наказание отображать надпись Все, кто делал, пьют 

Оба режима при первом запуске отключены. При выходе запоминать их состояние. 

Кнопка Шаринга – текст таска + ссылка на приложение. 

Кнопка фото – открывается камера. 

3.1 Попап с просьбой оценить приложение 

Если согласится, отправить в магазин, больше никогда не выводить этот попап. Выводить этот попап после каждых 10 свайпов, но не чаще, чем раз в 5 минут. 

3.2 Попап с предложением купить полную версию приложения 

Если согласится, совершить инапп, больше никогда не выводить этот попап. Выводить этот попап после каждых 10 свайпов, но не чаще, чем раз в 5 минут. 

Попапы 2.2 и 2.3 не должны выводиться одновременно 

4. Экран выбора языка 

5. Как играть – пагинация, скрол влево/вправо 

6. Правила

iOSSQLite
7 лет назад
Suslik73
Рустам 
32 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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