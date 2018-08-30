Разработать мобильное приложение под iOS

В отклике написать, сколько примерно может стоить разработка и примерные сроки. Еще укажите свой телеграм

Общие требования:

-работа с локальной бд sqlite. Предусмотреть возможность работы с сервером (сейчас в разработке)

-реализовать поддержку мультиязычности (сама локализация на разные языки не требуется)

-монетизация посредством in-apps

-реклама (баннеры, interstitials)

-одинаковая работа на экранах с различным разрешением и соотношением сторон

-шустрая работа

-реклама appodeal – показ interstitial при переходе между экранами (не чаще, чем раз в N секунд) и во время игры (не чаще, чем раз в M секунд). вынести значения для удобной настройки. Еще смартбаннер внизу

Интерактивный прототип:

отправлю в телеграм

Термины:

таски – Выражения (например: я никогда не курил траву) и Наказания (например: игрок должен сделать 20 приседаний), выдаваемые на карточках в процессе игры.

категории, паки – наборы тасков, могут быть активированы/деактивированы. Бывают платные.

Описание экранов: (всего 6 уникальных + попапы)

1. Наши приложения – ссылки на другие приложения разработчиков

2. Экран с пакетами.

Из бд (sqlite) подгружаются все пакеты. Все платные категории, при первом запуске анчекнуты. При выходе из приложения запоминать, где проставлены галочки.

2.1 При попытке купить платный пак открывается попап с предложением купить его (или ниже доступ ко всем пакам). Есть примеры тасков с пагинацией.

3. Экран с карточкой.

После свайпа (или нажатия Далее) появляется следующая карточка с таском. Порядок выдачи тасков – умный рандом, т. е. таски не должны повторяться до тех пор, пока не будут выданы все (доступные, чекнутые в настройках). Разумеется, даже при выходе из приложения. Даже если пользователь выключал/включал некоторые категории, приложение должно помнить, что есть таски, которые никогда не выдавались.

Пример: (числа – категория, буквы – таски)

1 а б в

2 г д е

3 ж з и

например, приложение выдало а, д, и

потом юзер отключил 2 и 3

выдалось в, б

потом юзер включил 2

выдалось г, д

При нажатии Далее (или свайпе) карточка выезжает справа с разным углом наклона (+-15 градусов). При нажатии Наказание карточка выезжает снизу.

При чекнутом режиме 18+ выдаются таски, которые в бд имеют статус 18+.

При чекнутом алкорежиме вместо кнопки Наказание отображать надпись Все, кто делал, пьют

Оба режима при первом запуске отключены. При выходе запоминать их состояние.

Кнопка Шаринга – текст таска + ссылка на приложение.

Кнопка фото – открывается камера.

3.1 Попап с просьбой оценить приложение

Если согласится, отправить в магазин, больше никогда не выводить этот попап. Выводить этот попап после каждых 10 свайпов, но не чаще, чем раз в 5 минут.

3.2 Попап с предложением купить полную версию приложения

Если согласится, совершить инапп, больше никогда не выводить этот попап. Выводить этот попап после каждых 10 свайпов, но не чаще, чем раз в 5 минут.

Попапы 2.2 и 2.3 не должны выводиться одновременно

4. Экран выбора языка

5. Как играть – пагинация, скрол влево/вправо

6. Правила