Создать приложение которое будет отправлять push-уведомления.
Разработать мобильное приложение под iOS
В отклике написать, сколько примерно может стоить разработка и примерные сроки. Еще укажите свой телеграм
Общие требования:
-работа с локальной бд sqlite. Предусмотреть возможность работы с сервером (сейчас в разработке)
-реализовать поддержку мультиязычности (сама локализация на разные языки не требуется)
-монетизация посредством in-apps
-реклама (баннеры, interstitials)
-одинаковая работа на экранах с различным разрешением и соотношением сторон
-шустрая работа
-реклама appodeal – показ interstitial при переходе между экранами (не чаще, чем раз в N секунд) и во время игры (не чаще, чем раз в M секунд). вынести значения для удобной настройки. Еще смартбаннер внизу
Интерактивный прототип:
отправлю в телеграм
Термины:
таски – Выражения (например: я никогда не курил траву) и Наказания (например: игрок должен сделать 20 приседаний), выдаваемые на карточках в процессе игры.
категории, паки – наборы тасков, могут быть активированы/деактивированы. Бывают платные.
Описание экранов: (всего 6 уникальных + попапы)
1. Наши приложения – ссылки на другие приложения разработчиков
2. Экран с пакетами.
Из бд (sqlite) подгружаются все пакеты. Все платные категории, при первом запуске анчекнуты. При выходе из приложения запоминать, где проставлены галочки.
2.1 При попытке купить платный пак открывается попап с предложением купить его (или ниже доступ ко всем пакам). Есть примеры тасков с пагинацией.
3. Экран с карточкой.
После свайпа (или нажатия Далее) появляется следующая карточка с таском. Порядок выдачи тасков – умный рандом, т. е. таски не должны повторяться до тех пор, пока не будут выданы все (доступные, чекнутые в настройках). Разумеется, даже при выходе из приложения. Даже если пользователь выключал/включал некоторые категории, приложение должно помнить, что есть таски, которые никогда не выдавались.
Пример: (числа – категория, буквы – таски)
1 а б в
2 г д е
3 ж з и
например, приложение выдало а, д, и
потом юзер отключил 2 и 3
выдалось в, б
потом юзер включил 2
выдалось г, д
При нажатии Далее (или свайпе) карточка выезжает справа с разным углом наклона (+-15 градусов). При нажатии Наказание карточка выезжает снизу.
При чекнутом режиме 18+ выдаются таски, которые в бд имеют статус 18+.
При чекнутом алкорежиме вместо кнопки Наказание отображать надпись Все, кто делал, пьют
Оба режима при первом запуске отключены. При выходе запоминать их состояние.
Кнопка Шаринга – текст таска + ссылка на приложение.
Кнопка фото – открывается камера.
3.1 Попап с просьбой оценить приложение
Если согласится, отправить в магазин, больше никогда не выводить этот попап. Выводить этот попап после каждых 10 свайпов, но не чаще, чем раз в 5 минут.
3.2 Попап с предложением купить полную версию приложения
Если согласится, совершить инапп, больше никогда не выводить этот попап. Выводить этот попап после каждых 10 свайпов, но не чаще, чем раз в 5 минут.
Попапы 2.2 и 2.3 не должны выводиться одновременно
4. Экран выбора языка
5. Как играть – пагинация, скрол влево/вправо
6. Правила
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