Эмулятор кнопки для Iphone X.

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Закрыт1 заявка208 просмотров

Нужно создать приложение, которое позволяло бы иметь кнопку в iPhone X. Заходишь в это приложение- нажимаешь активировать и внизу экрана появляется Home Button, которое будет всегда.

7 лет назад
guest_15357202243971
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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